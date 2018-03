Lotsen auf der Datenautobahn

Es gibt Orte, wo die Post schneller ist als E-Mail und man das Ende einer Internet-Auktion wegen zu langsamer Ladezeiten verpasst: Ein klarer Fall für Geo Data. Das Ingenieurbüro in Westhausen ist führend in der Region, was die Planung und Realisierung von Glasfasernetzen sowie die entsprechende Beratung angeht. Kaum eine Kommune, die nicht auf das Know-how des 1990 gegründeten Unternehmens um CEO Rudi Feil zurückgreift.

Begonnen hat alles in einem Keller in Lauchheim: Nach einer Geodäten-Ausbildung und einem Informatik-Studium legte sich Feil eine Rechenanlage zu, mit der er analoge geographische Daten und Pläne in digitale Form überführte. 1993 zog das Unternehmen nach Westhausen um. Mittlerweile beschäftigt Geo Data im Gewerbegebiet Waage 70 Mitarbeiter und widmet sich vorrangig der Glaser- und Breitbandinfrastruktur. Kunden sind Kommunen, Stadtwerke und Telekommunikationsunternehmen. Ein wichtiges Geschäftsfeld ist die Beratung der Kunden – etwa, was staatliche Fördermittel angeht.

Rudi Feil denkt voraus. „Wie sieht die Stadt der Zukunft aus?“, fragt er. Es wird E-Autos geben und die ganze Infrastruktur - nicht nur die Straßenlaternen - wird intelligent vernetzt sein. Nicht nur der Ausbau der Breitbandinfrastruktur, auch die Mischung mit anderen Technologien wie den 5G-Funknetzen, werde über die Zukunftsfähigkeit entscheiden.

An Lösungen arbeiten in Westhausen sowie an Projekten deutschlandweit, in Luxemburg und in der Schweiz Kommunikationsnetzplaner, Bauleiter, Vermessungstechniker, Bauzeichner, Software-Entwickler, IT-Spezialisten, Geographen und kaufmännische Mitarbeiter. Von der besonderen Unternehmenskultur im Unternehmen zeugt schon der Zen-Garten vor dem lichtdurchfluteten Westhausener Firmengebäude. „Wir sind als Arbeitgeber sehr beliebt und bekommen viele Initiativbewerbungen“, betont Personalleiterin Christa Wöllner.

Den Grund sieht sie auch in einem besonderen Teamgeist, der in Westhausen herrscht: „Wir arbeiten anders.“ So bietet das Unternehmen seinen Mitarbeitern individuelle Arbeitszeit- und Homeoffice-Lösungen sowie zahlreiche Seminare und Vorträge zur Weiterbildung an. Ein Wellnessraum mit Massagesesseln für Auszeiten und Angebote wie die „Bewegte Pause“, bei der eine Fitnesstrainerin ins Unternehmen kommt, sind nur einige Bausteine der auf Ganzheitlichkeit ausgelegten Personal-Philosophie.

Zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten

Junge Leute bildet Geo Data zu Software-Entwicklern, IT-Systemadministratoren, Bauzeichnern, Geomatikern, Vermessungstechnikern und Bürokaufleuten aus. Auch der Berufsstart im Rahmen eines dualen Studiums ist hier möglich.

Ein untrügliches Zeichen, dass die Geschäfte bei Geo Data gut laufen, ist der weitere Platzbedarf: Ein Nachbargrundstück in Westhausen hat das Unternehmen bereits gekauft. Spätestens in zwei Jahren soll dort ein Erweiterungsbau stehen.