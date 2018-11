Lippacher Feuerwehr-Abteilung weiht neuen Mannschaftstransportwagen ein

Ausgiebig gefeiert hat die Abteilung Lippach der Westhausener Feuerwehr die Übergabe ihres neuen Mannschaftstransportwagens (MTW). Ebenfalls stolz ist die Feuerwehrabteilung auf den gelungenen Umbau ihres Feuerwehrgerätehauses.

Doppelt stolz ist die Feuerwehrabteilung Lippach auf ihre beiden neuen Errungenschaften. Zum einen hat sie die Übergabe des neuen MTW gefeiert, zum anderen präsentierte sie erstmals ihr umgebautes Feuerwehrgerätehaus der Öffentlichkeit. Im Dezember 2017 haben die Umbauarbeiten am Feuerwehrhaus in Lippach begonnen. Die Verwaltung und der Gemeinderat hatten damals grünes Licht für die umfangreichen Arbeiten gegeben. Grund waren der Platzmangel im Gerätehaus und das Fehlen eines geeigneten Aufenthaltsraumes für die 28 Mann starke Truppe aus Lippach. In 2500 freiwilligen Arbeitsstunden haben die Feuerwehrangehörigen zum Beispiel eine neue Fußbodenheizung verlegt, Wände neu verputzt, eine kleine Kommandozentrale errichtet, aber vor allem den langgehegten Wunsch nach einem Gemeinschafts- und Aufenthaltsraum umgesetzt.

Anschaffung ohne Landeszuschüsse

Abteilungskommandant Christoph Lenz wandte sich in seiner Grussrede vor allem an Bürgermeister Markus Knoblauch und den Gemeinderat. Er dankte ihnen allen für die Unterstützung bei der Umsetzung des Bauprojekts. „Zahlreiche Sitzungen und Gespräche sind diesem Vorhaben vorausgegangen. Das jetzige Resultat lässt sich sehen“, sagte Lenz. „Ich möchte vor allem auch unserem ehemaligen Feuerwehrkommandanten Martin Weber dafür danken, dass er sich so für die Neubeschaffung eines MTW für die Abteilung Lippach engagiert hat“, so Lenz weiter. Der Kauf des neuen MTW wurde ganz ohne Zuschussmittel von Seiten des Landes bewerkstelligt.

Die Einweihung des neuen MTW kann als Generalprobe für ein weiteres großes Vorhaben gesehen werden. Die Feuerwehrabteilung Lippach bekommt in Kürze auch noch ein funkelnagelneues Feuerwehrfahrzeug. „Das neue Mittlere Löschfahrzeug (MLF) ist bereits bestellt“, verkündete Bürgermeister Markus Knoblauch. Zusammen mit dem jetzigen MTW und dem künftigen MLF hat die Gemeinde dann 350 000 Euro in die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger investiert. Pfarrer Jan Langfeldt und Pfarrer Matthias Reiner weihten gemeinsam das neue MTW.

Ortsvorsteher packt seine Freude in ein Gedicht

Unter den Gästen waren auch Kreisbrandmeister Otto Feil, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Ostalbkreis, Klaus Kurz, Vertreter des Polizeipostens Westhausen sowie der Altbürgermeister Herbert Witzany und der Ortsvorsteher von Lippach, Rudi Haas, der seine Freude über das neue MTW in ein Gedicht packte.