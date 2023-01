Langjährige Mitglieder geehrt

Der Kolping-Gedenktag am 4. Dezember ist für die Kolpingsfamilie Westhausen aus zwei Gründen ein wichtiges Datum. Zum einen wurde die Kolpingsfamilie Westhausen am 4. Dezember 1949 gegründet, zum anderen wird jedes Jahr am 4. Dezember des Todes des Gesellenvaters Adolph Kolping im Jahr 1865 gedacht.

Traditionell beginnt der Gedenktag mit einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Mauritius mit Präses Pfarrer Matthias Reiner und musikalischer Begleitung durch ein Bläserensemble des Musikvereins Westhausen. Ein gemeinsames Frühstück im Gemeindesaal Sankt Martin und die Ehrung langjähriger Mitglieder schließt sich an.

So konnte Vorsitzender Xaver Starz neben einer stattlichen Anzahl an Mitgliedern auch Präses Pfarrer Reiner, Bürgermeister Markus Knoblauch und den Bezirksvorsitzenden Dieter Legner begrüßen.

Kolpingbruder Helmut Wimmer konnte er anschließend für 25-jährige Mitgliedschaft und Kolpingbruder Karl Schmitzberger für 65-jährige Mitgliedschaft ehren.

Eine besondere Ehrung durfte Kolpingbruder Josef Sauter erfahren. Im Jahr 1952 trat Josef Sauter der Kolpingsfamilie Westhausen bei und darf nun stolz auf eine 70-jährige Mitgliedschaft zurückschauen. Leider war Josef Sauter an diesem Vormittag verhindert und konnte die Ehrung nicht selbst entgegennehmen.

In seiner Begrüßung ging Vorsitzender Xaver Starz kurz auf das vorläufige Jahresprogramm 2023 der Kolpingsfamilie ein. Das Programm wurde bewusst als vorläufig bezeichnet, da die Vorstandschaft die heutige Zusammenkunft dazu nutzen wollte, um mit den Mitgliedern über ihre Wünsche und Vorstellungen für ein Jahresprogramm ins Gespräch zu kommen. In der anschließenden Gesprächsrunde kamen dann auch einige Vorschläge, wie das Jahresprogramm künftig gestaltet werden kann und welche Programmpunkte enthalten sein sollten.