Landrat Bläse besucht Westhausen

Landrat Joachim Bläse hat seinen pandemiebedingt ausgefallenen Antrittsbesuch in Westhausen nachgeholt. Der Chef der Landkreisverwaltung hat unter anderem die umgebaute Propsteischule besichtigt und sich über die Entwicklung der Jagstgemeinde informiert.

Architekt Mathis Tröster vom Planungsbüro ACT aus Rainau stellte in einer Führung die in den Jahren 2016 bis 2020 an der Propsteischule Westhausen vorgenommenen Erweiterungs- und Umbauarbeiten vor. Im Zuge der Erweiterung waren rund 8,5 Millionen Euro in die Gemeinschaftsschule investiert worden. Rektorin Monika Hecking-Langner und Konrektor Matthias Rief betonten, dass die Erweiterung die Voraussetzungen für das pädagogische Konzept der Gemeinschaftsschule verbessert habe, in der gemeinsames Lernen im Vordergrund steht.

Landrat Bläse zeigte sich beeindruckt von dem Bauprojekt. In die Zukunft der Westhausener Schule wird noch weiter investiert. Im Rahmen des Digitalpakts fließen fast 300 000 Euro in die weitere Digitalisierung der Propsteischule.

Bei der anschließenden Gesprächsrunde mit Landrat, Gemeinderat, Schulleitung und Vertretern der Gemeindeverwaltung stellte Bürgermeister Markus Knoblauch die aktuellen Projekte der Gemeinde vor. Unter anderem ging es um die Erweiterungen der Kindergärten in den Teilorten Reichenbach und Lippach, den aktuellen Breitbandausbau im Gemeindegebiet zur Schließung aller weißen Flecken, die Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie anstehende Planungen für Investitionen im Bereich Abwasserentsorgung, die eventuell zusammen mit der Stadt Lauchheim angegangen werden sollen.

Weitere Themen waren die betreuten Wohnungen beim Pflegeheim Sankt Agnes, dessen geplante Erweiterung und die Schaffung von Tagespflegeplätzen durch die Stiftung Haus Lindenhof, der Klimaschutz, den Ausbau der B29 zwischen dem Kellerhaus und dem Anschluss Westhausen mit notwendigen Lärmschutzmaßnahmen sowie der Neubau des Feuerwehrgerätehauses.

Landrat Bläse sprach zudem kreispolitische Themen an. Auch der Landkreis stehe in vielen Bereichen wie Klimaschutz, ÖPNV oder Gesundheitsversorgung vor großen Herausforderungen, die man gemeinsam mit den Kommunen angehen möchte. Nach einer ausführlichen Frage- und Diskussionsrunde trug sich Landrat Joachim Bläse in das Goldene Buch der Gemeinde Westhausen ein.

Bürgermeister Knoblauch überreichte Bläse abschließend ein Gastgeschenk sowie einen Blumenstrauß für seine Frau und bedankte sich herzlich für den Besuch und wünschte dem nun seit rund einem Jahr amtierenden Landrat viel Erfolg für seine Arbeit.