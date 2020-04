Kreisfeuerwehrtag und Feuerwehrjubiläum wegen Corona abgesagt

Seit mehr als zwei Jahren laufen bereits die Vorbereitungen für das Kreisfeuerwehrfest in Westhausen, das im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Westhausens vom 16. bis 20. Juli hätte stattfinden sollen. Entsprechend den neuen Regelungen für Großveranstaltungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie muss nun auch dieses Fest abgesagt werden. Allerdings soll die Veranstaltung im gleichen Rahmen genau ein Jahr später stattfinden.

Das größte Fest, das Westhausen je gesehen hat, findet nun einfach ein Jahr später statt. Westhausens Bürgermeister Markus Knoblauch

Mit großem Bedauern haben die Führungsebene der Freiwilligen Feuerwehr Westhausen, Bürgermeister Markus Knoblauch und Mitveranstalter Michael Mühleck vom Event- und Logistikanbieter Ostalb PA Westhausen in enger Abstimmung mit Kreisbrandmeister Otto Feil und dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands Ostalb Willibald Freihart entschieden, das Jubiläumsfest und den Kreisfeuerwehrtag in Westhausen abzusagen. Dies teilt die Gemeindeverwaltung Westhausen in einer Pressemitteilung mit.

„Wir müssen akzeptieren, dass gerade das, was ein solches Fest auszeichnet, nämlich der fachliche Austausch, das gesellige Miteinander und die Kameradschaft, durch die Ausbreitung des Coronavirus zu einem Risikofaktor geworden ist“, bedauert Bürgermeister Markus Knoblauch die notwendige Absage. „Aber Gesundheit ist unser wichtigstes Gut und mit dieser müssen wir verantwortungsvoll umgehen.

Sicherheit und Schutz gehen vor

Sicherheit und Schutz der Bürger sowie insbesondere auch der vielen Mitglieder unserer Blaulichtorganisationen, die bei uns zu Gast gewesen wären und deren Einsatzfähigkeit gerade in der aktuellen Situation wichtiger denn je ist, gehen absolut vor“, so Bürgermeister Knoblauch. Deshalb habe man Verständnis für die neuen Regelungen und diese würden natürlich auch entsprechend umgesetzt.

Nachdem am 15. April von Bund und Ländern vereinbart wurde, Großveranstaltungen bis zum 31. August grundsätzlich zu verbieten, war dies auch das Aus für das Kreisfeuerwehrfest 2020 in Westhausen. Allein am Festsonntag mit großem Festumzug hatte man mit mehr als 3000 Feuerwehrleuten und vielen Tausend weiteren Besuchern gerechnet.

Alle Beteiligten bedauern die Absage sehr. „Seit mehr als zwei Jahren hat meine Mannschaft dieses Fest in unzähligen ehrenamtlichen Stunden vorbereitet und wir alle haben uns zusammen mit den Wehren des Ostalbkreises riesig auf den ersten Kreisfeuerwehrtag seit 2016 gefreut“, so der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Westhausen, Raimund Bees.

In diesem Rahmen sollte auch das 100-jährige Bestehen der Westhausener Feuerwehr gefeiert werden. Umso mehr sind jetzt alle enttäuscht. „Aber selbstverständlich sind wir unserer Verantwortung bewusst und aufgeschoben ist nicht aufgehoben, denn vom 15. bis 18. Juli 2021 soll das Kreisfeuerwehrfest genau so stattfinden, wie es für 2020 geplant war“, blickt Kommandant Bees optimistisch nach vorne.

Arbeit ist nun Vorleistung für 2021

Somit waren also die ganze Arbeit und die bislang angefallenen Kosten nicht umsonst, sondern können als Vorleistung für 2021 angesehen werden.

Wie Mitveranstalter Michael Mühleck von Ostalb PA in Westhausen informiert, sei man sehr zuversichtlich, mit allen Bands des geplanten Mammut-Programms neue Verträge abschließen zu können. Somit wäre auch im kommenden Jahr ein herausragendes Event garantiert. „Wir dürfen uns also im Sommer 2021 voraussichtlich auf die AC/DC-Tribute Band „Barock“, die Coverband „Die Toten Ärzte“,

die Powerband „Lost Eden“ mit Top-40-Hits sowie die „Wiesn-Nacht“ mit der Band „SOS-Partyalarm“ freuen“, sagt Michael Mühleck.

Auch wir hatten uns schon sehr auf einen Kreisfeuerwehrtag 2020 gefreut, aber in 2021 wird es dafür umso schöner. Otto Feil und Willibald Freihart

Für Sonntag, 18. Juli 2021 sind dann der große Festumzug durch Westhausen und ein stimmungsvoller Ausklang mit den „Rieser Lumpen“ geplant. Der Ticketvorverkauf für die Rocknacht am Donnerstag war bereits sehr gut gestartet, weiß Michael Mühleck, aber selbstverständlich könnten die bereits erworbenen Tickets zurückgegeben werden und der Kaufpreis werde voll erstattet.

„Auch wir hatten uns schon sehr auf einen Kreisfeuerwehrtag 2020 gefreut, aber in 2021 wird es dafür umso schöner“, sind sich Kreisbrandmeister Otto Feil sowie Willibald Freihart vom Kreisfeuerwehrverband einig. Beide sagen den Kameraden der Feuerwehr Westhausen bereits heute ihre volle Unterstützung für die Veranstaltung im Jahr 2021 zu.

So sieht das auch der Westhausener Schultes: „Wir lassen uns von dem Virus nicht unterkriegen. Mein Dank gilt allen Beteiligten für das Verständnis, dass wir verschieben müssen. Das größte Fest, das Westhausen je gesehen hat, findet nun einfach ein Jahr später statt und wir feiern dann 100 plus eins Jahre Freiwillige Feuerwehr Westhausen“, so Bürgermeister Knoblauch voller Vorfreude auf das dann nach fünf Jahren erste Kreisfeuerwehrfest im Ostalbkreis vom 15. bis 18. Juli 2021.