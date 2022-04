Kleinlasterfahrer wird alkoholisiert auf der Autobahn gestellt

Am frühen Sonntagmorgen ist der Fahrer eines Kleinlasters alkoholisiert auf der Autobahn A7 zwischen Ellwangen und Westhausen unterwegs gewesen. Eine in die gleiche Richtung fahrende Streife der Autobahnpolizei Kirchberg bemerkte den Laster und nahm in der Folge auf einem Parkplatz eine allgemeine Verkehrskontrolle vor.

Hierbei stellten die Beamten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht. Der Fahrer musste in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.