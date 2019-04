Kinder gehen den Kreuzweg Jesu

Es ist schon eine lange Tradition in Sankt Mauritius Westhausen, am Karfreitag in einem eigenen Kindergottesdienst des Leidens und Sterbens Jesu zu gedenken. Zu diesem Kreuzweg, den das Kindergottesdienstteam vorbereitet hatte, begrüßte Pfarrer Pius Adiele eine große Kinderschar aus der Seelsorgeeinheit. Sechs Stationen aus der Passion wurden von Erstkommunionkindern auf dem Weg rund um das Kirchenareal szenisch dargestellt. Am Ende der Feier wurden die Kreuze gesegnet, die die Erstkommunionkinder der Seelsorgeeinheit am Weißen Sonntag überreicht bekommen.