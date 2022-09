Kinder gehen auf Entdeckertour mit dem Förster

Beim Ferienprogramm in Westhausen durfte laut dem Landratsamt Ostalbkreis ein Angebot im Gemeindewald nicht fehlen. Sebastian Kienzle und Nicole Scheider von der Kreisforstverwaltung gestalteten einen Vormittag im Wald.

Schon bei der Vorstellungsrunde stellte sich heraus, dass viele Kinder Verbindungen zum Wald haben. Einzelne klettern gerne auf Bäume, andere „müssen“ beim Vorbereiten von Brennholz helfen. Manche haben gar Verwandte, die einen eigenen Wald besitzen. Nachdem die Bäume in der näheren Umgebung bestimmt waren, entschlossen sich die Kinder, mit Ästen einen echten Baum nachzubauen. Von der Wurzel über den Stamm bis zur Krone wurde eine Fichte nachgebaut.

Interessant fanden sie laut Mitteilung, dass der Baum Zucker und Wasser transportiert. Dies konnten die Kinder spielerisch hautnah erleben und zum Schluss auch noch einen Traubenzucker genießen. Welche Aufgaben bezihungsweise Funktionen der Wald für uns Menschen erfüllt, durften die Kinder in drei Bildern mit Naturmaterialien nachbauen. Anschließend konnten die Waldkunstwerke der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes zugeordnet werden.

Frisch gestärkt vom Vesper ging es mit Säge bepackt ins Unterholz. Eine kleine Fichte wurde in Teamarbeit gefällt, entastet und in kleine Scheiben geschnitten. Auf diesen Scheiben konnten die Kinder eine Figur aus Ton basteln. Der Fantasie waren dabei keine Grenzen gesetzt, vom furchterregenden Walddrachen bis zum Reh war alles dabei. Zum Schluss waren alle Kinder überrascht, wie viel Müll im Wald liegt. Noch erstaunter waren die Kinder, wie dieser in der Umwelt verbleibt – eine Plastiktüte beispielsweise über vier Generationen lang. Ein Grund, diese ordentlich zu entsorgen.