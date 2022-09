Kinder erleben am Kindergarten St. Martin die Schöpfungsgeschichte spielerisch

Zu Spiel und Spaß rund um die Schöpfungsgeschichte sind 28 Kinder auf das Spielgelände des Kindergartens St. Martin Westhausen gekommen. Gestaltet wurde der fröhlich-bunte Nachmittag im Ferienprogramm für Kinder ab drei Jahren von Ehrenamtlichen aus dem Team „Kleine Freunde Jesu“ der Kirchengemeinde St. Mauritius.

Mit dem Loblied „Laudato si“ stimmten sich laut Pressemitteilung alle in das Thema des Tages ein, um danach in Kleingruppen auf Entdeckungsreise zu den sieben Stationen auszuschwärmen, die sich an den sieben Schöpfungstagen orientierten. Was wäre, wenn der liebe Gott unsere Welt im Dunkeln gelassen hätte? Dies durften die Kinder in einer aufgebauten „Dunkelkammer“ erahnen. Darin waren Gegenstände versteckt, die zu ertasten waren. Bald seien sich alle einig gewesen, dass es ein großes Glück bedeutet, dass Gott das Licht geschenkt hat, heißt es.

In der Sandlandschaft durften alle „Wasser und Land“ spielen. Sandberge zu bauen und Flüsse und kleine Seen entstehen zu lassen, habe den Kids riesig Spaß gemacht. An einer weiteren Station wurde die Erschaffung von Sonne, Mond und Sternen meditativ erarbeitet und mündete dann noch in Bewegung und Tanz. An den fünften Schöpfungstag erinnerte ein Geschicklichkeitsspiel, wo große und kleine Fische, Krebse und andere Tiere, die im Wasser leben, aus dem kleinen Pool geangelt wurden. An einer weiteren Station ging es um die Tiere am Land. Hier wurden eifrig gebastelt und gemalt, so entstanden schöne Tiermasken.