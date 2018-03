Kinder auf dem Kreuzweg mit Jesus

Viele Kinder aus der Seelsorgeeinheit Kapfenburg kamen am Karfreitag mit ihren Familien in die Pfarrkirche Sankt Mauritius in Westhausen. Pfarrer Pius Adiele erinnerte daran, wie es Jesus in den letzten Stunden vor seinem Tod ergangen ist.

Dazu stellten Erstkommunionkinder aus Westhausen die einzelnen Stationen des Kreuzwegs Jesu pantomimisch dar. An jeder Station wurde der Kinder und Menschen gedacht, denen auch heute, so wie damals Jesus, Unrecht geschieht. Der Kinderchor unter der Leitung von Maria Wolf bereicherte mit passenden Liedern die Feier. Am Ende des Gottesdienstes segnete Pfarrer Adiele die Kreuze der diesjährigen Erstkommunionkinder der Seelsorgeeinheit.