Kein Zweifel: Die Sprengungen von Geldautomaten hängen zusammen

Erneut haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in die Luft gesprengt. Dieses Mal in Westhausen. Sieben Monate vorher, genauer gesagt am 26. November vergangenen Jahres, erschütterte dieselbe Tat die Bürger von Ebnat.

In beiden Fällen war eine Filiale der Kreissparkasse Ostalb in unmittelbarer Nähe der Autobahn das Ziel der Täter. In beiden Fällen geschah die Tat an einem Freitagmorgen gegen 3 Uhr.

Zusammenhang mit Ebnat ist nicht auszuschließen

In beiden Fällen flüchteten die Täter mit einem dunklen Audi Richtung A7. Ein Zufall? Sicherlich nicht. Vielmehr scheinen die beiden Taten miteinander in Verbindung zu stehen. Einen Zusammenhang kann auch die Polizei angesichts des gleichen Musters nicht ausschließen.

Der Schaden, den die Täter angerichtet haben, ist schlimm genug. Unfassbar in beiden Fällen ist aber vielmehr, dass es diese in Kauf genommen haben, dass Menschen verletzt werden. Denn wie in Ebnat befinden sich in dem Gebäude oberhalb der Kreissparkasse Ostalb in Westhausen Wohnungen. Zum Glück kamen auch hier die Bewohner nicht zu Schaden.

Die Serie an Sprengungen von Geldautomaten, die seit geraumer Zeit landes- und bundesweit ein Phänomen sind, scheint nach dem jüngsten Fall auch im Ostalbkreis nicht abzureißen. Angesichts der Nähe zur Autobahn ist es auch nicht abwegig, dass es sich um reisende Täter handelt, die im Auftrag einer organisierten Bande ihre Taten verüben. Wann diese das nächste Mal zuschlagen, ist ungewiss.