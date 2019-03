Kapfenburgmesse findet wieder 2020 in Westhausen statt

Auf seiner 32. Hauptversammlung blickt der Handel- und Gewerbeverein Westhausen noch auf eine ruhiges Jahr 2018 zurück. In diesem Jahr legt der Verein aber an Schlagzahl zu. Als erste große Veranstaltung plant der HGV einen Maimarkt am Sonntag, 5. Mai.

Vergangenes Jahr wurden im HGV Westhausen die Weichen neu gestellt. Mit der Wahl von Gerd Rothenbacher als ersten Vorsitzenden und Caroline Momesso als Stellvertreterin nahmen gleich zwei Neulinge beim HGV das Steuer in die Hand. Wechsel gab es auch in den anderen Positionen im Vorstand: beim Kassierer und den Beisitzern. „Und ich darf verraten, dass wir uns in dieser kurzen Zeit der Zusammenarbeit als Team hervorragend zusammengefunden“, teilt Rothenbacher der Versammlung in der Turnhallengaststätte Westhausen erfreut mit.

Fand noch im letzten Jahr, aufgrund des Wechsels in der Vorstandsspitze des HGV, kein traditioneller Maimarkt in Westhausen statt, so ist das in diesem Jahr kein Thema. „Am Sonntag, 5. Mai 2019 findet wieder ein Maimarkt statt“, verkündete Rothenbacher stolz. Das Programm auf der größten Open-Air-Veranstaltung in der Gemeinde wird noch abwechslungsreicher und kundenorientierter. Der HGV plant die Installation einer großen Eventbühne und steckt mitten in der Organisation eines großen Flohmarkts. Hinzu kommt, dass die Firma Getränke Weber im Rahmen der Veranstaltung ihre große neue Lagerhalle mit Verkaufsraum einweiht. „Der Maimarkt in Westhausen wird eine ganz tolle Sache“, verspricht Rothenbacher.

Ein noch viel größeres Projekt beansprucht die ganze Aufmerksamkeit des HGV schon jetzt: Die Kapfenburgmesse 2020 in Westhausen. Das größte Messeerlebnis östlich der A7 findet alle drei Jahre im Wechsel mit der Stadt Lauchheim statt. Zehntausende von Besuchern kommen auf diese Messe, um sich über die neuesten Trends im regionalen Handels-, Handwerks- und Dienstleistungsgewerbe zu informieren. Die größte Herausforderung für einen doch eher kleineren Verein wie dem HGV Westhausen mit rund 80 Mitgliedsunternehmen und insgesamt 1000 Arbeitsplätzen, ist wie immer die finanzielle Seite eines solchen Projekts.

Messe kostet zwischen 110000 und 120 000 Euro

Kassierer Günther Beck gab einen ersten groben Einblick in die Dimensionen eines solchen Unterfangens. „Das Budget, welches wir für die Ausrichtung der Kapfenburgmesse benötigen, liegt zwischen 110 000 bis 120 000 Euro. Das ist eine ordentliche Hausnummer“, so Beck. Finanzieren muss sich die Kapfenburgmesse durch Sponsoren, Zuschüsse der Gemeinden, aber überwiegend über die Gastronomie und Bewirtung auf der Messe. Hinzu kommen noch die Messestandgebühren, die einen Teil zur Kostendeckung beitragen.

„Wir werden uns jetzt, im Laufe des Jahres, Schritt für Schritt in die Organisation der Kapfenburgmesse 2020 begeben. Ich wusste, dass die eine große Aufgabe ist, muss aber auch zugeben, dass ich die ganze Geschichte auch ein wenig unterschätzt habe“, so Rothenbacher. Wer den Vorstandssprecher der Raiffeisenbank Westhausen aber kennt, weiß das große Aufgaben für ihn eher Ansporn als Hemmschuh sind.

Bürgermeister Markus Knoblauch bedankte sich für das ehrenamtliche Engagement des HGV Westhausen. „Ihre Arbeit für das Gemeinwohl unserer Bürger in der Gemeinde kann man gar nicht hoch genug einschätzen“, so Knoblauch, der im Anschluss die Entlastung des Vorstands vornahm, die von den Versammelten einstimmig gewährt wurde. Bei den Wahlen sind Schriftführerin Sandra Schmidt-Glöckner sowie die beiden Beisitzer Bärbel Götz und Matthias Gerlach einstimmig in ihr Amt gewählt worden. Volker Müller von Optikergeschäft Müller wurde für zehn Jahre Mitgliedschaft im HGV geehrt.