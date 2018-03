Jetzt ist Knoblauch Bürgermeister

Markus Knoblauch ist jetzt offiziell Bürgermeister von Westhausen. Der stellvertretende Bürgermeister Benno Müller hat den früheren Hauptamtsleiter der Gemeinde am Freitagabend in einem feierlichen Akt in der Wöllersteinhalle auf sein neues Amt verpflichtet.

Knoblauch tritt die Nachfolge von seinem Amtsvorgänger Herbert Witzany an, der das Amt des Bürgermeisters in Westhausen mehr 32 als Jahre lang innehatte und nun in den Ruhestand wechselt. Mehrere Hundert Gäste in der Wöllersteinhalle, darunter auch Landrat Klaus Pavel, verfolgten den feierlichen Eid des frisch gebackenen Rathauschefs auf die Gemeindeverfassung. Für Bürgermeister Markus Knoblauch und seine Familie war dies spürbar ein sehr bewegender Moment.

In seiner Amtsantrittsrede bedankte sich Knoblauch bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die ihm bei der Wahl im November letzten Jahres das Vertrauen geschenkt haben. „Die Stimmen, die unser neuer Bürgermeister Markus Knoblauch bei der Wahl von den Bürgern erhalten hat, sind ein Vertrauensvorschuss in seine Arbeit. Jetzt muss er dies auch beweisen“, sagte Benno Müller in seiner Ansprache.

Knoblauch selbst spricht vom Tag der Wahrheit und ist sich dieses Vertrauensvorschusses bewusst. „Diesen möchte ich mit aller Kraft unserer Gemeinde und den Bürgerinnen und Bürger zurückgeben“, sagte Knoblauch und weiter: „Eine schöne Zeit liegt hinter mir, eine spannende nun vor mir.“

Bitte um Geduld

Der neue Rathauschef bat die Westhausener um ihre konstruktive Zusammenarbeit mit ihm und gleichzeitig um Geduld, wenn nicht alle Aufgaben bereits morgen schon erledigt seien. Ehrlich und kompromissbereit solle die Zusammenarbeit sein. „Kommunale Arbeit ist nicht, Recht zu behalten, sondern das Richtige zu tun“, meinte Knoblauch und richtete in diesem Zusammenhang Dankesworte an seinen Vorgänger Herbert Witzany, der genauso gehandelt habe. Dabei fand Knoblauch auch viele persönliche Worte für seinen Vorgänger und plauderte ein wenig aus dem Nähkästchen. „Ihr macht mich noch fertig, bevor ich in Rente gehe“, war laut dem neuen Rathauschef der meist gesprochene Satz Witzanys in den letzten Wochen. Die musikalische Umrahmung hatte der Musikverein Westhausen übernommen.