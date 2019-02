Jagsttalschüler unterstützen Kinder in Ghana

Seit gut vier Jahren unterstützen die Schülerinnen und Schüler der Jagsttalschule Westhausen (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum) und ihre Lehrer mit den verschiedensten Aktionen die Stiftung „Home for Hope“. So konnte bisher ein Betrag von rund 3500 Euro an Carolin Hoffmann, die Initiatorin der Stiftung, übergeben werden. Jetzt konnte sich Carolin Hoffmann wieder über 600 Euro freuen. Die Sternsinger waren zu Beginn des Jahres in der Schule unterwegs und haben dabei fast 400 Euro gesammelt. Weitere 200 Euro legte die Schmuck-AG vom Erlös ihres Verkaufs am Weihnachtsmarkt drauf und vom Bücherflohmarkt der Klasse H8a kamen noch 50 Euro dazu. Für die Schülerinnen und Schüler ist es bei jedem Besuch von Carolin Hoffmann spannend zu erfahren, was mit dem gespendeten Geld für die Kinder in Ghana getan wird. Diese Berichte sind dann Ansporn dafür, dass neue Aktionen angedacht und geplant werden. So wird das gespendete Geld in diesem Jahr für die Errichtung einer Bücherei verwendet.