Die Propsteischule Westhausen lädt interessierte Eltern der Schüler aus Klasse 4 zu einer Informationsveranstaltung, am Montag, 23. Januar, um 19.30 Uhr in die Mensa der Bildungseinrichtung ein. An diesem Abend erhalten die Eltern ausführliche Informationen über das pädagogische Konzept der Gemeinschaftsschule, Einblicke in das Lernkonzepte und einen Überblick über Angebote und Aktivitäten an der Propsteischule.