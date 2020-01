In Westhausen kommen 11 700 Euro zusammen

55 Mädchen und Jungen, darunter auch einige Firmbewerber, sind nach Weihnachten in der katholischen Kirchengemeinde Sankt Mauritius von Tür zu Tür gezogen, um die Weihnachtsbotschaft in die Häuser zu tragen. Die Aussendung der elf Gruppen übernahm Pfarrer i.R. Josef Höfler. Die Westhausener Sternsinger waren in diesem Jahr sehr erfolgreich. Es kamen 11 700 Euro zusammen. Mit dem Geld soll unter anderem ein Kindergarten in Mikalanga/Tansania unterstützt werden.