In Westhausen ist Kinderfest

Im Rahmen des Kreisfeuerwehrfests findet am Samstag, 16. Juli, auch das traditionelle Kinderfest statt.

Der Festumzug mit dem Motto „Blaulicht“ beginnt um 13.30 Uhr in der Dalkinger Straße, Abzweigung Jahnstraße, und verläuft bis zur Kreuzung Deutschordenstraße, um dann wieder zurück zum Festplatz in der Jahnstraße zu gelangen. Egal, ob Feuerwehr, THW oder Rettungsdienst – die Schulen und Kindertagesstätten haben sich so einiges einfallen lassen.

„Hüpfburgenlandschaft“ lautet das Motto des TSV Westhausen in den Wöllersteinhalle. Am Samstag von 13.30 bis 17 Uhr können sich die Kinder auf unterschiedlichen Hüpfburgen austoben.

Parallel dazu wird ein Waldpädagogik-Team des Ostalbkreises hinter der Wöllersteinhalle mit den Kindern Tonfiguren basteln und Baumscheiben sägen, des Weiteren wird der Waldbox-Anhänger des Ostalbkreises vor Ort sein.

Auperdem gibt es einen Vergnügungspark mit Karussellen und Fahrgeschäften. Auch der „Blaulichttag“ wird sicher für glänzende Kinderaugen sorgen.