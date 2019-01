In Westhausen blickt man optimistisch auf das Haushaltsjahr 2019

Die Prognosen für die wichtigsten Einnahmepositionen im Haushalt von Westhausen für 2019 sind gut. Sowohl bei den Gewerbesteuereinnahmen als bei auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwartet die Verwaltung ein sattes Plus. Die gute Einnahmesituation hat aber auch ihre Schattenseiten.

Dank der guten Wirtschaftslage in Deutschland in den letzten Jahren, konnten auch die Kommunen wichtige Investitionen tätigen. Auch die Gemeinde Westhausen hat von denGewerbesteuereinnahmen und der Beteiligung an der Einkommensteuer profitiert. So konnte Westhausen in den vergangenen Jahren einige große Projekte wie den Bau einer neuen Mehrzweckhalle und die aktuell laufenden Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an der Propsteischule finanziell stemmen. In der nun vorgelegten Jahresabschlussrechnung für 2017 wird dieser langanhaltende Aufwärtstrend nochmals bestätigt. „2017 durften wir einen Rekordhaushalt in Höhe von 26,7 Millionen Euro auf den Weg bringen“, so Bürgermeister Markus Knoblauch. Betrachtet man allein die Gewerbesteuereinnahmen so ist der Begriff „Rekord“ auch hier berechtigt. Fast drei Millionen Euro mehr als geplant hat die Gemeinde Westhausen an Gewerbesteuer eingenommen.

Kreditaufnahme war hinfällig

Am Ende stand eine satte schwarze Zahl von sechs Millionen Euro im Haushaltsbuch. Die zuerst geplante Kreditaufnahme von 780 000 Euro war somit hinfällig. „Dieses Einnahmen-Plus ist zum einen der boomenden Wirtschaft in Deutschland zu verdanken aber vor allem dem guten Wirtschaften unserer Firmen und Gewerbetreibenden vor Ort“, meint Knoblauch. Diese Rekordeinnahmen werden in 2018 voraussichtlich nicht zu toppen sein, die Verwaltung zeigt sich aber überaus zufrieden mit dem vergangenen Jahr. Auf dieser Basis lässt sich auch ein gutes Haushaltsjahr für 2019 prognostizieren. In diesem Jahr rechnet die Gemeinde Westhausen mit Gewerbesteuereinnahmen von vier Millionen Euro – vorsichtig geschätzt. Fallen alle anderen Prognosen, betreffend der Einnahmensituation, so ein wie erwartet, könnte die Gemeinde mit einer minimalen Kreditaufnahme von 200 000 Euro auskommen. „Zu Beginn unserer Berechnungen sind wir noch von 2,6 Millionen Euro an Schuldenaufnahme ausgegangen“, sagt Bürgermeister Knoblauch.

Die gute Einnahmesituation hat aber auch ihre Schattenseiten. Wer mehr bekommt muss später mehr in gemeinsame „Solidaritäts-Töpfe“ einzahlen. Gemeint ist die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage. „Wenn wir alle Pflichtabgaben zusammenrechnen entsteht uns eine Finanzierungslücke von über zwei Millionen Euro, die wir wiederum durch eventuelle Mehreinnahmen oder aber auch Einsparungen im Haushalt hereinholen müssen“, sagt Knoblauch.

Welche Einsparungen dies sein könnten, legt der Gemeinderat fest. Gesetzt im Haushalt 2019 und somit sicher finanziert, ist die Erweiterung der Propsteischule. 1,65 Millionen Euro investiert die Gemeinde in diesem Jahr als weitere Rate . Läuft alles nach Plan hat Westhausen am Ende 8,5 Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau der Gemeinschaftsschule investiert.

Die Sanierung der Kindergärten, Tiefbaumaßnahmen oder der Ausbau des Breitbandnetzes verschlingen weitere Millionen. Der Ausblick auf die Finanzierungsschwerpunkte im Zeitraum von 2020 bis 2022 lässt kein Durchatmen zu. Die Erschließung weiterer Baugebiete und der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses werden die Verwaltung und den Gemeinderat mit weiteren Millioneninvestitionen auf Trab halten. Bei den Haushaltsberatungen hat sich der Gemeinderat mit den Investitionsschwerpunkten für 2019 und für 2020 bis 2022 befasst und am Ende allen Investitionsplänen zugestimmt. In der nächsten Sitzung werden die Haushaltssatzungen verabschiedet.