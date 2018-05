In Westhausen: Audi A 6 gestohlen

In Westhausen ist von Unbekannten ein Audi A 6 im Wert von rund 12 000 Euro gestohlen worden.

Der Diebstahl wurde gegen 7.45 Uhr am Freitagmorgen vom 36-jähriger Besitzer des Wagens bemerkt. Der Wagen muss in der vorangengenen Nacht gestohlen worden sein. Es handelt sich um einen grauen Audi A6 Kombi, Baujahr 2009, mit dem Kennzeichen: AA - E 401. Das Fahrzeug war in einem frei zugänglichen Hofraum in der Beethovenstraße geparkt. An dem Wagen ist am Heck ein auffälliger Totenkopfaufkleber angebracht.

Hinweise auf den Dieb beziehungsweise den Verbleib des Fahrzeuges an die Polizei Westhausen, Telefon 07363 / 919040. (ij)