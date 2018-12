Alexander Pflug und Sven Holzberger haben im Vereinheim des Bayern-Fanclubs Lippach in einer Multivisionsshow über ihre Benefiz-Rallye nach Mauretanien berichtet. Bei dem Vortragsabend sind Spenden in Höhe von 600 Euro zusammengekommen.

Alles begann mit dem Kauf eines alten Mercedes, Baujahr 1991. Dieser wurde durch Mitglieder des Fanclubs wüstentauglich umgebaut. Dabei war es nicht nur mit Schweißen getan, es mussten auch diverse Teile getauscht werden und der undichte Tank fachmännisch geschweißt werden. Mit diesem Fahrzeug bewältigte das Duo Alexander Pflug und Sven Holzberger dann die 6318 Kilometer bis nach Saint-Louis an der Grenze zwischen Mauretanien und dem Senegal. Dort wurde das Fahrzeug verkauft, der gesamte Erlös ging an die AEPN Mauretanienhilfe zur Unterstützung des Kinderhauses in Nouadhibou.

In dem Haus werden aktuell rund 80 Kinder betreut, die durch Spenden Essen, Trinken und Kleidung erhalten. Pflug und Holzberger sammelten durch diverse Aktionen im Vorfeld einen Betrag in Höhe von 6 000 Euro. Am Vortragsabend in Lippach kamen nochmals 600 Euro an Spenden durch den FC-Bayern-Fanclub Lippach und die zahlreichen Besucher dazu.

Problemlos ging es aber für das Duo nicht durch die Wüste. Mehrmals musste der Dieselkraftstoff abgelassen und durch ein T-Shirt gefiltert werden, bis bei nächster Gelegenheit gleich mehrere Dieselfilter gekauft wurden. Sogar ein Werkstattbesuch wurde fällig, der Mechaniker wies jedoch entrüstet das Geld für die Bezahlung zurück und war sehr froh, für seine Reparatur zwei Badehandtücher vom FC Bayern München zu bekommen.

Der Vortrag gab einen umfassenden Eindruck der Rallye wieder. Auch weniger schöne Aspekte wie unhygienische Toiletten und den Müll entlang der Strecke verschwieg das Duo nicht. Beim Vortrag blieben auch einige der gefilmten Ergebnisse komplett unkommentiert, weil die Bilder dann doch für sich sprachen.