Am Freitagnachmittag gegen 13.45 Uhr hat sich in Westhausen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 36-Jährige wollte mit ihrem Audi von einem Parkplatz in die Deutschordensstraße einfahren und hat dabei den Ford Transit eines 35-Jährigen übersehen. Beim Zusammenstoß wurde die Audifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf insgesamt 53 000 Euro.