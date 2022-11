HGV lädt zum traditionellen Nikolausmarkt in Westhausen

Der Handels- und Gewerbeverein Westhausen e.V. (HGV) lädt nach der Corona-Pause wieder zum traditionellen 37. Nikolausmarkt am ersten Adventssonntag, 27. November, ein. Besucher können sich auf dem festlich geschmückten Rathausplatz auf die Vorweihnachtszeit einstimmen. Die ausstellenden Betriebe aus Westhausen sowie regionale Kunsthandwerker und Künstler werden dabei sein. Der Nikolaus dreht gemeinsam mit Knecht Ruprecht am Nachmittag seine Runden und für die Kinder gibt es ein Karussell. Abgerundet wird der Nikolausmarkt durch ein tolles musikalisches Programm mit Vereinen und Gruppen aus Westhausen und Umgebung auf der Showbühne. Am Stand des HGV erwartet jede Besucherin und jeden Besucher eine kleine Überraschung (solange der Vorrat reicht).