Hedgefonds und Helikoptereltern im Visier

Der Comedian Christoph Sonntag hat die Zuhörer in der Westhausener Wöllersteinhalle mitgerissen. Der Abstrusität mancher aktueller Zeiterscheinungen hat er gegenübergestellt, wie absurd die gute alte Zeit oft genug gewesen ist. Beim Publikum ist das gut angekommen.

Spät kam er, aber er kam. Und er gab sofort Vollgas. Der Kabarettist und Comedian Christoph Sonntag durfte in der heißen Wöllersteinhalle erst gegen 21.30 Uhr ran, weil sich der offizielle Teil der Generalversammlung der Raiffeisenbank Westhausen etwa eine Dreiviertelstunde länger als erwartet hingezogen hatte. Das hatte ihm wenigstens Zeit gegeben, sich im Ort umzusehen und die „Museen und die Fußgängerzone“ der Gemeinde in Augenschein zu nehmen: „Nach zehn Minuten war ich fertig“, konstatierte er.

„Hedge“ steht für „Hätt’sch net macha dürfa“

Nach den branchenüblichen Spitzen gegen Donald Trump wie „Stellen Sie sich vor: Ein weißer Immobilienmilliardär wirft eine schwarze Familie aus dem Weißen Haus“ oder „Statistisch gesehen müsste mal wieder ein US-Präsident erschossen werden“ wandte er sich dem Hauptthema des Abends zu, nämlich den Schwaben und ihren Befindlichkeiten. Da ging es unter anderem um Hedgefonds, wobei Sonntag den englische Begriff „Hedge“ in das urschwäbische „Hätt’sch“ umdeutete: „Hätt’sch net macha dürfa.“

In seinem gut einstündigen Auftritt nahm Sonntag viele aktuelle Trends in sein satirisches Visier, indem er diesen Erscheinungen Erinnerungen an die frühere Zeit gegenüberstellte, jedoch ins Absurde verzerrt. Etwa die Überfürsorglichkeit mancher Eltern. Heute seien Kinder im Auto „24-fach angeschnallt“. Früher seien die Kinder dagegen ohne Gurt im VW Käfer stehend in der Mulde hinter der Rückbank geparkt worden, während der Vater am Steuer unablässig Ernte 23 rauchte, und so sei man über die Alpen bis Bibione gefahren – ohne Klopause, wie Sonntag ergänzte: Die Kinder seien hierfür schon zwei Tage vor der Abfahrt auf Flüssigkeitsentzug gesetzt worden.

Zudem sei der Alltag der Kleinen heute so schrecklich verplant. Erst gehe es in den Kindergarten, dann „zum Montessori-Erlebniskneten und dann zum Sport-Therapeuten“, weil die Kinder ja alle so dick seien.

Die Liebe des Schwaben zum Auto bildete mehrfach den Hintergrund für Sonntags Spitzen. So machte er sich Gedanken zur Privatisierung der Autobahnen. Es sei ihm einfach unwohl, sich vorzustellen, auf der Autobahn im Radio den Slogan hören zu müssen: „Die A8 von Stuttgart nach Karlsruhe wird Ihnen präsentiert von Seitenbacher.“

Als Navi reichte früher eine zerknitterte Karte

Auch die Zunahme der Elektronik im Auto nahm er aufs Korn. Früher habe man zum Beispiel kein Navigationssystem gebraucht. Und wenn, dann habe so ein antikes Navi aus einer zerknitterten Straßenkarte bestanden, die der Papa aus dem Krieg mitgebracht habe. Da sei allerdings noch die Frontlinie eingezeichnet gewesen: „Und die Stimme kam von der Mutti.“

Nicht alle Gags waren neu oder originell. Das machte aber nichts angesichts der hohen Geschwindigkeit, mit der Sonntag seine Pointen abfeuerte. Der 56-Jährige verabschiedete sich von den Westhausenern mit einer von ihm gedichteten Schwabenhymne als Gegenentwurf zum Badnerlied: „Porsche, Daimler, Hefekranz, machet net viel Firlefanz, g’scheite Leut und Pionier’, so sem mir!“ Nach dem Ende der Show stand der Comedian am Ausgang noch für Fotos und einen kleinen Schwatz zur Verfügung und zeigte sich als sympathischer und nahbarer Künstler.