Hautnah-Konzerte mit den Flying Penguins

Die Auftrittstermine sind am Freitag, 19. Oktober, um 20 Uhr, am Sonntag, 21. Oktober, um 17 Uhr, am Freitag, 9. November, um 20 Uhr, am Sonntag, 11.November, um 17 Uhr.

Mit zwei Weihnachtsspecials am Freitag, 14. Dezember, und Samstag, 15. Dezember, jeweils um 20 Uhr, schließen die Flying Penguins ihre Hautnah-Saison. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Beginn.

Karten sind im Vorverkauf für 14 Euro in Sandra’s Blumenatelier in Westhausen oder online unter www.flying-penguins.de zu haben.