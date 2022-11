Handwerksbäckerei Mack übernimmt Angstenberger

Die Handwerksbäckerei Mack stemmt sich gegen die Krise im Bäckerhandwerk und eröffnet gegen den Trend neue Filialen. Nach der Neueröffnung im Tegut-Markt in Aalen und einer neuen Filiale in Deiningen, übernimmt Mack zum 1. November die Filiale der Bäckerei Angstenberger in Westhausen. Die Eröffnung der neuen Filiale ist am 25. November.

Die Handwerksbäckerei Mack stärkt damit ihre Präsenz in Westhausen, wo der Bäckerbetrieb seinen Stammsitz hat. „In Westhausen schlägt unser Herz. Unser Team freut sich deshalb besonders darauf, unsere Kunden in der Mitte von Westhausen mit unseren hochwertigen Backwaren zu verwöhnen“, sagt Mack-Geschäftsführer Michele Giuliano zu der bevorstehenden Eröffnung. Die Mitarbeiter der Filiale werden größtenteils von Mack übernommen und weiterbeschäftigt.

Die Bäckerei Angstenberger bleibt weiterhin in Wasseralfingen bestehen. Mit der neuen Filiale in der Mitte von Westhausen betreibt die Handwerksbäckerei Mack nun 47 Standorte in der Region rund um die Ostalb. Mack ist damit ein wichtiger Nahversorger in der Region und ein wichtiger Partner für die regionale, nachhaltige Landwirtschaft. Die Bäckerei bezieht ihre Rohstoffe fast ausschließlich aus der Region. Das spart Transportwege und hilft der Umwelt. Zudem ist das Unternehmen mit rund 500 Mitarbeitern ein wichtiger Arbeitgeber in der Region.