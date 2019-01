Handelsunternehmen Postskriptum ist Gastgeber für Neujahrsempfang

Rekordteilnahme beim Neujahrsempfang des Handels- und Gewerbevereins Westhausen: Mehr als 90 Bürgerinnen und Bürger sowie Mitglieder des HGV haben an einer Besucherführung in der Firma Postskriptum in Westhausen teilgenommen. Die Firma vermarktet Restposten von Markenprodukten und zählt nach eigenen Angaben zu den führenden deutschen Unternehmen in diesem Segment.

Seit einigen Jahren verzichtet der HGV auf den Stehempfang zum neuen Jahr. Stattdessen lädt der Handels- und Gewerbeverein seine Gäste zu einer Führung durch eines der Mitgliedsunternehmen ein. Das Konzept kommt an: „Ich freue mich über das große Interesse der Menschen. Ich glaube heute können wir von einem Besucherrekord sprechen“, so der Vorsitzende des HGV Westhausen, Gerd Rothenbacher. Besichtigt wurde das Westhausener Unternehmen Postskriptum. Der 2003 gegründete Betrieb hat sich auf die Restpostenvermarktung von Bekleidung, Schuhen und Mode-Accessoires spezialisiert. Das aktuelle Sortiment umfasst rund 50 000 Artikel. „Schon diese Zahl ist bemerkenswert. Betrachtet man den Werdegang der Firma, ist man am Ende beeindruckt“, sagte Bürgermeister Markus Knoblauch in seiner Grußrede. Er verglich Galina Befort, die Geschäftsführerin von Postskriptum, mit einer Einzelkämpferin und Pionierin in ihrem Geschäftsfeld, die sich über die Jahre zu einer international tätigen Businessfrau entwickelt habe.

Seit über 23 Jahren lebt die in Kasachstan geborene Geschäftsführerin in Deutschland. Die Selfmade-Geschäftsfrau konnte nach eigener Aussage, nie lange still sitzen: „Die Auswanderung nach Deutschland war keine leichte Zeit. Mir wurde auch schnell klar: Ich kann kein Deutsch lernen wenn ich zuhause sitze“, so Galina Befort. Sie arbeitete in ihren Anfangsjahren unter anderem als Verkäuferin.

Auf Strumpfhosen blieb die Unternehmerin sitzen

Rein zufällig wurde Befort auf den damals noch sehr jungen Bereich der Restpostenvermarktung aufmerksam. Kleinere Geschäfte liefen gut – oder eben auch nicht. Und selbst dann machte sie das Beste daraus: „So wie das Geschäft mit Strumpfhosen. Das Angebot damals war so verlockend, da musste ich einfach zugreifen. Und noch heute tragen wir und unsere Verwandten und Bekannten diese Strumpfhosen selbst auf. Es ist halt schwer, Strumpfhosen, auch wenn sie qualitativ hochwertig sind, in allen erdenklichen bunten Farben an die Frau zu bringen“, nimmt Befort diese Lehrstunde in Marktnachfrage mit Humor.

Heute macht das Unternehmen einen Jahresumsatz von sieben Millionen Euro. Die meisten Umsätze macht das Unternehmen mit Staaten aus Nordafrika. „Schuhe sind gerade unser Schwerpunkt“, meint Befort. Darüber hinaus sei die Firma stark gewachsen. Aus einem anfangs kleinen Lagerraum mit 200 Quadratmetern ist mittlerweile ein Verwaltungs- und Lagerhallenkomplex mit über 5000 Quadratmetern und mehreren Dutzend Mitarbeitern geworden. „Das sind genau die Geschichten, die die Menschen interessieren“, meinte der HGV-Vorsitzende Gerd Rothenbacher. Im Anschluss lud der HGV alle Teilnehmer und Besucher zu einem Imbiss ein.