Große Spendenaktion der Propsteischule für die Flutopfer

Die Bilder aus den Katastrophengebieten berühren und schockieren alle. Die Frage, wie man unbürokratisch helfen könne, stellte sich auch der Schulgemeinschaft der Propsteischule. Über Familie Köder, deren Söhne die Propsteischule besuchen, wurde der Kontakt zur Hilfsaktion der Sportgemeinschaft SG Schrezheim hergestellt. So rief die Propsteischule zu einer Spendenaktion auf – die Schülerinnen und Schüler konnten bei „Ostalb läuft“ Spenden erlaufen, bei der Feier der Abschlussklassen sowie im Lehrerzimmer wurde eine Spendenkasse aufgestellt, und am Ende der Woche konnte die Schulgemeinschaft 2024 Euro an SG-Vorsitzende Ina Paulik und Frau Köder übergeben. Zusätzlich übergab Liane Weizmann vom Förderverein der Propsteischule weitere 500 Euro. „Wir sind unglaublich stolz und dankbar, dass eine so große Spendenbereitschaft in der Schulgemeinschaft vorhanden war und dass wir so den Menschen in Ahrweiler direkt helfen können“, so Monika Hecking-Langner in der Pressemitteilung.