Grenzenlos-Festival leitet Jubiläumswoche ein

Die Schülerinnen und Schüler der Jagsttalschule Westhausen haben mit einem Open-Air-Konzert auf dem Schulgelände ihre Festwoche begonnen. Schulbands aus ganz Baden-Württemberg haben auf dem Pausenhof der Schule ihre Visitenkarten abgegeben. Weiter geht es mit einem Schulfest am Sonntag, 1. Juli.

Das war ein Rockfestival wie aus dem Bilderbuch. Schulbands aus ganz Baden-Württemberg haben sich im Pausenhof der Jagsttalschule in Westhausen ein tolles musikalisches Stelldichein gegeben und der Schule für geistig behinderte Kinder ein rockiges Geburtstagsständchen überbracht. Die acht Schulbands aus Ellwangen, Westhausen, Künzelsau, Lauda-Königshofen, Sigmaringen, Ulm und Schwäbisch Hall heizten ihren Zuhörern im Festzelt mit ihrer Musik ganz gehörig ein.

Zugleich freuten sich die Bandmitglieder über die tolle Stimmung und die Freude der Jagsttalschülre an den Songs. Sie tanzten ausgelassen zur Musik und hatten einen Riesenspaß am „Grenzenlos-Rockfestival“.

„Das ist doch schön zu beobachten, wie Kinder mit Behinderungen sich mit Musik ausdrücken können. Über die Musik findet man einen ganz anderen Zugang zu den Kindern und Jugendlichen.“, sagt Uli Schlossbach, Lehrer und Betreuer an der Jagsttalschule.

Landrat und Bürgermeister geben sich die Ehre

Am Sonntag, 1. Juli, geht die Jubiläumswoche an der Jagsttalschule Westhausen in den Endspurt. Mit einem Festakt um 11 Uhr beginnen dir Feierlichkeiten. Als Gäste werden Landrat Klaus Pavel und Bürgermeister Markus Knoblauch erwartet. Nach dem Mittagstisch geht es ab 13.30 Uhr mit einem bunten Nachmittagsprogramm weiter, welches die Schüler mit den Lehrern und Betreuern vorbereitet haben. Die Gäste erwarten Lieder, Hits und Tanzvorführungen, eine nostalgische Modenschau und eine akrobatische Vorführung der Schüler zusammen mit den Ostalbhurglern aus Hüttlingen.

