Grüne finden beim politischen Aschermittwoch in Westhausen klare Worte

Die anstehende Kommunal- und Europawahl im Mai ist beim politischen Aschermittwoch der Grünen in Westhausen deutlich zu spüren gewesen. Aus dem Bundestag war Margit Stumpp gekommen, Martin Grath repräsentierte die Stuttgarter Landtagsfraktion. Neben dem Grünen-Gemeinderatsmitglied Martin Häring berichteten die beiden Abgeordneten von ihrer aktuellen Arbeit und den wichtigen Themen in den entsprechenden Gremien.

Dafür nutzte Martin Häring das Lied „Es schneialat“, auf dessen Melodie er einen neuen Text gedichtet hatte. Darin verarbeitete er alle wichtigen Themen, die den Westhausener Gemeinderat beschäftigt haben. Ein Erfolg, den sich Häring auf die Fahne schreibt, ist der Waldkindergarten. Anfangs sei diese Idee bei vielen seiner Gemeinderatskollegen auf wenig Zustimmung gestoßen. Nach einer Besichtigung einer solchen Einrichtung sei man sich dann jedoch einig gewesen, dass in Westhausen auch ein solcher Kindergarten entstehen soll.

Ein weiterer Meilenstein sei die Aufstellung des Klimaschutzkonzepts. Dieses soll den Gemeinderäten in der nächsten Sitzung und im April dann der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Der Klimaschutz im Allgemeinen spielte an diesem Abend in der Turn- und Festhalle eine große Rolle. Besonders das Engagement der vielen Schüler, die unter dem Motto „Fridays for Future“ auf die Straße gehen und für dieses Thema demonstrieren, werden von Martin Grath und Margit Stumpp gelobt. Stumpp legitimiert dabei auch das Schulschwänzen. Viele der Schüler waren freitags unerlaubt dem Unterricht ferngeblieben, um zu demonstrieren. Ohne dies bekäme die Aktion nicht die Aufmerksamkeit, die sie jetzt habe.

Heißes Eisen Bahnverkehr

Ein heißes Eisen waren der Bahn- und der öffentliche Personennahverkehr. Margit Stumpp erklärte die Bahn zum Regierungsthema. Nur dadurch könne das Unternehmen gerettet und eine Verkehrswende herbeigeführt werden. In der anschließenden Diskussion ging es auch generell um den Ausbau des ÖPNV. Ein Zuhörer forderte den flächenmäßigen Ausbau des Nahverkehrs, um den Individualverkehr weitgehend zu minimieren. Stumpp erklärte, dass der ÖPNV Kommunalsache sei. Sie dränge aber schon lange auf den zweigleisigen Ausbau der Brenzbahn. Dadurch könne der Autoverkehr nach Ulm stark verringert werden.

Ein Thema, das nicht nur denGemeinderat beschäftigt hat, sondern auch den Landtagsabgeordneten Martin Grath, ist die Wohnungsnot. In Baden-Württemberg würden etwa 88 000 Wohnungen fehlen. Speziell bezahlbarer Wohnraum sei knapp. Dies, so hofft er, ändere sich bald. In Westhausen werde dafür zumindest einiges getan: Regelmäßig würden neue Baugebiete erschlossen.