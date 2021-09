Goldene Ehrennadel für Theresia Holzer, die seit 40 Jahren im Verein singt

Ihre mittlerweile 98. Jahreshauptversammlung hat die Sängerlust Lippach jüngst in der Turn-und Festhalle abgehalten. Auf der Tagesordnung standen unter anderem Wahlen und Ehrungen.

Nach der Begrüßung sowie der Totenehrung durch das Vorstandsteammitglied Thomas Weik folgte dessen Jahresbericht. Coronabedingt konnten die meisten Vereinsaktivitäten nicht stattfinden. Die Chorproben ruhten ab 13. März und wurden ab 10. Juli 2020 wieder aufgenommen. Seit September gibt es wieder Proben für alle Chorgattungen. Sie mussten jedoch ab Mitte Oktober eingestellt werden.

Schriftführer Christoph Beerhalter berichtete detailliert über die abgehaltenen Beiratssitzungen. Kassiererin Michaela Hahn verlas den Kassenbericht. Kassenprüferin Corina Bandel bestätigte ihr gute Arbeit. Die Chorleiter Bernd und Hannah Weber betonten in ihren Berichten über ihre große Freude an der Arbeit im Verein und schauen zuversichtlich in die Zukunft. Zudem sind jederzeit neue Sängerinnen und Sänger in allen Chorgattungen willkommen.

Gewählt für weitere zwei Jahre wurden Kassiererin Michaela Hahn, die Beiräte Elke Beerhalter, Magdalene Rathgeb, Sandra Seckler und Lisa Zimmermann, Kassenprüfer Josef Frankenreiter, Fahnenträger Tobias Bandel und Fahnenbeisteher Alois Schneider.

Die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre aktives Singen erhielt Theresia Holzer, in Bronze für zehn Jahre aktives Singen Svenja Frankenreiter. Für ihre 50-jährige Treue zum Verein erhielten die Ehrennadel in Silber: Ursula Aich, Gerhard Beuther, Petronilla Beuther, Josef Frankenreiter Killingen, Rosa Liesch, Hans Rathgeb, Elfriede Wolf, Otto Utz und Ingeborg Schiele.

Ein besonderer Dank ging an Josef Zink für 40 Jahre bei der Fahnenabordnung des Vereines. Ein Dank ging zudem an Andrea Blümle, die nach zehn Jahren als Beirätin verabschiedet wurde. Für seine „unmessbaren und unschätzbaren“ Verdienste wurde an Hans Liesch erinnert. Eine Fahnenabordnung hat ihm die letzte Ehre an seinem Grab erwiesen.

Für dieses Jahr ist im Oktober das traditionelle Weinfest, im November das stimmungsvolle Adventssingen und im Dezember die Mitwirkung bei der Stadelweihnacht in Lindorf geplant. Ziel des Vereins ist es, den gemischten Chor bis zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2023 aufrecht zu erhalten.

Die Versammlung wurde durch die ersten Chorvorträge in diesem Jahr durch den gemischten Chor und Vita Musica umrahmt.