Gewürgt und geschlagen: Streit zwischen Eheleuten eskaliert

Der Streit zwischen Eheleuten aus Westhausen ist offenbar so eskaliert, dass die Polizei einschreiten musste. Der Mann soll seine Ehefrau gewürgt und geschlagen haben. Die Polizei erteilte dem betrunkenen Mann einen sogenannten Wohnungsverweis.

Er durfte daher die eigenen vier Wände in der Nacht nicht mehr betreten. Der Streit wurde kurz vor Mitternacht am Freitag gemeldet. Zunächst sei dieser noch verbal gewesen, so der Polizeibericht. Doch dann griff der Mann seine Ehefrau an. Nachdem es ihr gelungen war, sich in einem Zimmer einzuschließen, wählte sie selbst den Notruf.

Einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Blutentnahme ging ein Atemalkoholtest voraus. Dieser zeigte knapp zwei Promille an. Den renitenten Mann nahmen die Polizisten zuvor mit auf die Wache.

Häusliche Gewalt Ostalbkreis