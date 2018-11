Gelungener musikalischer Kinoabend

Eine Zeitreise durch die Geschichte der TV- und Filmmusik hat der Musikverein Westhausen mit seinem begeisterten Publikum unternommen. Die Projekt-Jugendkapelle mit jungen Musikerinnen und Musiker aus Westhausen und Lauchheim hat das Jahreskonzert des Vereins zusätzlich bereichert.

Ein unterhaltsamer, gemütlicher Abend sollte es werden, ein großartiges musikalisches Kinoerlebnis ist es am Ende geworden. Die zahlreichen Gäste und Besucher in der Turn- und Festhalle von Westhausen hörten an diesem Abend eine Reihe von bekannten Film- und TV-Serienmelodien. „Wetten Dass…“ , „Traumschiff“, „Lindenstraße“, und „Schwarzwaldklinik“ weckten beim Publikum angenehme Erinnerungen an Zeiten, in der die ganze Familie noch gemeinsam vor dem Fernseher saß und sich in ferne Gestaden entführen ließ oder bei den spannenden Wetten mitfieberte.

Den Anfang machte die Projekt-Jugendkapelle aus Westhausen und Lauchheim. Unter der Leitung von Manuela Wagner und Jürgen Schenk spielten sich die Jungmusikerinnen und Jungmusiker durch eine ganze Reihe Kinoklassiker. Die Melodien aus „König der Löwen“, „Titanic“ oder „Pirates of the Caribbea“ gehören zurecht zu den unvergesslichen Klängen, die den dazugehörigen Filmen ihre unverwechselbare Note verliehen. Das Publikum lohnte die musikalische Interpretation der Stücke durch die Jugendkapelle mit viel Applaus. Wie sattelfest die Jugendkapelle ihn ihrem Spiel schon ist, hat sie anschließend beim gemeinsamen Auftritt mit der Stammkapelle des Musikverein eindrucksvoll bewiesen.

Kopfkino vom Feinsten

Der Musikverein Westhausen unter der Leitung von Reinhard Langer hat die Zuhörer mit seinem konzentrierten und hochmotivierten Spiel überzeugt. Musik aus bekannten James-Bond-Filmen und goldene Tonfilmschlager aus den 50er und 60er-Jahren ließen beim Publikum Erinnerungen wach werden. Zum Schluss gab es noch ein Wiederhören mit beliebten Zeichentrickfilm-Ikonen wie Bugs Bunny, dem rosaroten Panther sowie Tom und Jerry. Für diese gelungene Performance, spendete das Publikum großen und lang anhaltenden Applaus. Bleibt am Ende die Frage: wer braucht eigentlich noch das Fernsehen, wenn die Musik des MV Westhausen und die eigene Erinnerung aufregende und spannende Bilder in die Köpfe der Anwesenden projizieren? Das war Kopfkino vom Feinsten.