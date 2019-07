Gelebte Frauensolidarität in Westhausen

Im Frauenbund miteinander unterwegs sein, sich gegenseitig unterstützen, Freud und Leid teilen – so ist der Gottesdienst zum Bundesfest des Katholischen Frauenbunds überschrieben gewesen. Diese Feier – musikalisch gestaltet von der Frauenbund-Band „HerzensTöne“ – war der Start für einen Abend miteinander, der gleichzeitig Bundesfest als auch Mitgliederversammlung des Zweigvereins Westhausen vereinte.

Helga Granitzer berichtete über den Verein – mit Stolz blicke Westhausen auf aktuell 244 Mitgliedsfrauen. Toni Geiger zeigte folgend Bilder der zahlreichen Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre. Da Kassiererin Alexandra Kastl verhindert war, stellte die zweite Teamsprecherin Bettina Bordt den Kassenbericht vor.

Der nächste Tagesordnungspunkt brachte Veränderungen in den Zweigverein: Helga Granitzer erklärte ihr Ausscheiden aus dem Team und somit auch als Teamsprecherin und bedankte sich für die Vielfalt, Begegnungen und Unterstützung, welche sie in fünf Jahren erfahren durfte. Auch Toni Geiger (nach 16 Jahre im Team sowie zehn Jahre Schriftführerin) und Christiane Heineck (zwölf Jahre Teammitglied) scheiden aus. Zur Wiederwahl standen Erika Spiller als erste Teamsprecherin, Alexandra Kastl (Kassiererin), als Beisitzerinnen Bettina Bordt, Sigrid Ludwig, Martina Rief sowie Claudia Neumann. Zur Neuwahl wurden folgende engagierte Frauen gewonnen: Tanja Rothenberger (Schriftführerin), Christine Wimmer, Janine Ebert, sowie Gaby Rödel-Meiser. Alle Kandidatinnen wurden einstimmig gewählt. Simone Merz (bisher Beisitzerin) wird den Posten der zweiten Teamsprecherin übernehmen. Alle Ämter werden in der konstituierenden Sitzung besetzt.

Helga Granitzer bedankte sich bei Bettina Bordt für deren Rückhalt als zweite Teamsprecherin, anschließend verabschieden sie Toni Geiger und Christiane Heineck aus dem Ehrenamt. Erika Spiller berichtete kurz vom Pflanzenflohmarkt im April und überreichte Pfarrer Matthias Reiner und Matthias Rief als Vertreter der Kirchengemeinde einen Scheck über 1000 Euro als Beitrag für die Renovierung des Kirchendachs der Pfarrkirche Sankt Mauritius.

Begrüßt hatte Teamsprecherin Helga Granitzer die Anwesenden, danach lobte Bürgermeister Markus Knoblauch den Frauenbund für die vielen Aktivitäten in der Gemeinde.