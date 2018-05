Geburtstagstusch für den RCV Reichenbach

Mit Spannung ist die Jubiläums-Prunksitzung des RCV Reichenbach in Westhausen erwartet worden. Der Carnevalsverein feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Besehen. Vorsitzender Daniel Eckl kündigte dafür viele Überraschungen an. Und diese kamen in geballter Ladung auf die vielen Gäste zu.

Der RCV Reichenbach freute sich über die Zusage von vielen Altmeistern des Humors und der Büttenrede. Und sie haben es noch richtig drauf. Vorneweg die Bütt mit Hans und Hildi (Hans Schmid und Dieter Hildner) und der Moni vom Reichenbächle (Monika Hirschle). Hans und Hildi hatten es bei ihrem ersten Auftritt 1982 ganz und gar nicht leicht – vor allem mit der Presse. „Damals stand dann in der Zeitung, es sei ganz schön niveaulos, was die zwei auf der Bühne abgeliefert hätten“, ezählte Sitzungspräsidentin Ingrid Toast.

Moni vom Reichenbächle als Rockerbraut

Hans und Hildi ließen sich nicht unterkriegen und machten 19 Jahre weiter. Ihr beißender Humor hätte sonst allen gefehlt. An diesem Abend gaben sich die Dauernörgler tiefsinnig. Das gleiche gilt für die Moni vom Reichenbächle, die einmal als gestandener Feuerwehrmann den einen und anderen Schwank aus ihrem Feuerwehrleben erzählte und sich zum Schluss in eine urkomische Rocker-Moni verwandelte.

Einer der Höhepunkte war der Auftritt der schicken Frauen von „The Flying Penguins“, die eine begeisternde Show mit viel Swing, Gospel, Pop und Humor ablieferten.

Dazwischen wirbelten und tanzten die RCV-Garden über die Bühne, die beiden Funkenmariechen Dina Winter und Katharina Winter zeigten akrobatische Tanzeinlagen und die schaurigen Holzkatzen der Maskengruppe Hokas ließen beim Maskentanz den Atem der Zuschauer stocken, wenn sie eine riesengroße Menschenpyramide auf die Bühne zauberten.

In der Jugendbütt zog Pauline Förster ein lustiges Fazit ihres Tanzballs. Seit ihrem ersten Auftritt vor drei Jahren hat sich die talentierte Büttenrednerin von einer jungen Göre zum Teenager entwickelt.

Die Jubiläums-Prunksitzung war eine tolle Veranstaltung mit einem erfrischenden Wiedersehen und Wiederhören vieler Talente. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Stimmungsband Tonic’s.