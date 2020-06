Freibad Westhausen öffnet mit eingeschränktem Betrieb

Aufgrund der notwendigen, sehr umfangreichen Vorbereitungen für einen sicheren Badebetrieb auf Basis der Corona-Verordnung für Sportstätten wird das Freibad Westhausen voraussichtlich erst Ende Juni oder Anfang Juli öffnen können. Es gelten die üblichen Einschränkungen und Auflagen. Deshalb dürfen maximal 300 Besucher gleichzeitig im Freibad sein. Darüber hat Bürgermeister Markus Knoblauch jetzt in einer schriftlichen Mitteilung informiert.

Der Ostalbkreis und auch die Gemeinde Westhausen seien, was die Infektionszahlen betrifft, mittlerweile auf einem sehr guten Weg. Stand heute gibt es in Westhausen keine mit dem Corona-Virus infizierten Personen mehr. Dies sei das Verdienst von allen Bürgern, die verantwortlich mit der schwierigen Situation umgegangen seien.

„Glücklicherweise können wir in kleinen Schritten auch wieder in unser bisheriges Leben zurückkehren“, so Knoblauch. Deshalb dürften nun auch die Freibäder in diesem Sommer unter strengen Auflagen und Hygienebestimmungen öffnen.

Der Gemeinderat Westhausen hat bereits beschlossen, trotz hoher Mehrkosten für die Erfüllung der strikten Auflagen und deutlichen Mindereinnahmen wegen der stark einzuschränkenden Besucherzahlen unser Freibad Westhausen in diesem Sommer zu öffnen. Dies insbesondere im Hinblick darauf, dass für viele ein Sommerurlaub nicht möglich sein wird und vor allem auch unseren Kindern, die in den letzten Wochen und Monaten erhebliche Einschränkungen erdulden mussten, zumindest der Badespaß im Freibad Westhausen ermöglicht werden soll. Gleichzeitig muss uns allen aber bereits heute bewusst sein, dass es im Sommer 2020 leider keine Badesaison geben kann, wie wir sie sonst im Freibad Westhausen gewohnt sind.

Die Vorbereitungsarbeiten für die Freibadsaison 2020 im Hinblick auf die strengen Vorgaben des Landes sind sehr aufwendig und komplex. Die notwendigen Arbeiten im Freibad am Becken und im Außenbereich laufen bereits auf Hochtouren. Zudem arbeitet die Gemeindeverwaltung schon seit einiger Zeit intensiv an einem erforderlichen individuellen Hygiene- und Sicherheitskonzept für den Start unseres Freibads in diese „etwas andere“ Badesaison 2020. Die Basis dieses Konzepts ist die Corona Verordnung für Sportstätten vom 4. Juni.

Die Eckpunkte des Freibadkonzepts:

Entsprechend den Vorschriften des Landes muss sowohl auf den Liegewiesen, als auch im Schwimmbecken der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden. So dürfen entsprechend den von der Landesregierung festgelegten Quadratmeterzahlen pro Person bezogen auf die Größe unseres Bades gleichzeitig maximal 300 Besucher im Freibad sein. Davon wiederum können nur 100 Badegäste gleichzeitig das Schwimmbecken nutzen. Zum Vergleich: An heißen Tagen besuchen gewöhnlich bis zu 2000 Badegäste unser Freibad Westhausen.

Um trotzdem möglichst vielen Besuchern den Badespaß und das Schwimmen im Freibad Westhausen ermöglichen zu können, wird es voraussichtlich drei zeitlich eingeschränkte Badeblöcke geben. Einen Block für Morgenschwimmer von 10 bis 12 Uhr. Während dieses Zeitraums dürfen zum Schutz der Risikogruppen keine Kinder und Jugendlichen das Bad besuchen. Im zweiten Block dürfen Familien und andere Besucher von 13 bis 17 Uhr das Bad nutzen Außerdem gibt es einen Block für Abendschwimmer von 18 bis 20 Uhr.

Nach jedem Badeblock müssen alle Besucher das Freibad verlassen, da die Anlage gereinigt und desinfiziert werden muss und damit 60 Minuten später wiederum die Besucher des nächsten Zeitblocks das Freibad nutzen können.

Sicher ist, dass es keinen Verkauf von Eintrittskarten am Freibadeingang ohne vorherige Reservierung geben kann, da die Bildung von Warteschlangen an der Freibadkasse unbedingt vermieden werden muss. Im Amtsblatt wird über die weitere Vorgehensweise informiert.

Freibad sucht Verstärkung

Um alle Auflagen im Freibad umsetzen zu können, ist der Personalbedarf trotz weniger Badegäste in diesem Jahr deutlich höher als während einer normalen Freibadsaison. Deshalb sind wir noch auf der Suche nach Verstärkung für unser Freibad-Team. Personen, die Interesse haben, die Gemeinde in dieser besonderen Freibadsaison zu unterstützen, können sich gerne melden: Gemeindeverwaltung Westhausen, Hauptamt, Jahnstraße 2, 73463 Westhausen, E-Mail: freibad@westhausen.de, Telefon 07363/84-24, 84-26 oder 84-35.