Filmreife Premiere für Westhausen

Mit einem filmreifen Abgang haben sich die diesjährigen Absolventen von der Propsteischule verabschiedet. Insgesamt 52 Schülerinnen und Schüler, die sich für den roten Teppich in Schale geworfen hatten, haben in der Turn- und Festhalle Westhausen den gelungenen Abschluss ihrer Schulzeit gefeiert.

Dieser Abschluss stellte gleichzeitig auch eine Premiere in der Geschichte der Gemeinschaftsschule dar: Zum ersten Mal wurde nicht nur der Hauptschul-, sondern auch der Realschulabschluss absolviert und sehr erfolgreich bestanden. Schulbeste ist Laura Weidenbacher mit einem Traumschnitt von 1,1.

Zusammen mit ihren Klassenlehrern Anja Gundel, Rainer Mathis, Sabrina Mai und Norbert Janik brachten die Abschlussschüler ein buntes Programm auf die Bühne, charmant moderiert von Sophia Kasprowitsch und Lara Menden. Selbst einstudierte Tänze, ein Schüler-Lehrer- Quiz, eine Mini-Playback-Show, ein Zwergentanz, bei dem das Publikum Tränen lachte, Torwandschießen und ein Abschlusslied waren die Programmpunkte des rundum gelungenen Abends.

Sonderpreise für den guten Ton

Elias Krämer und Philipp Kamps bekamen den Happold-Preis durch den Gschwender Bürgermeister Christoph Hald überreicht. Der Preis würdigt das Engagement in der Schule außerhalb des Unterrichts. Elias und Philipp zeichneten sich durch ihre Einsatzbereitschaft als Tontechniker aus und sorgten bei jeder Schulveranstaltung, so auch an der Schlussfeier, für den guten Ton.

Am Ende bekamen die Absolventen ihre Abschlusszeugnisse. Preise (P) und Belobigungen (B) erhielten:

Klasse 10a – Lina Müller (P), Laura Weidenbacher (P), Vinzenz Kühner (B), Elias Krämer (B), Philipp Kamps (B).

Klasse 10b – Bianca Kunze (P), Jannik Wagner (P), Jessica Benguric (B), Kevin Grupp (B), Carolin Holl (B), Sophia Kasprowitsch (B), Jonas Maurer (B), Eduard Mertyns (B), Simon Peuker (B), Elija Riedl (B).