Feuerwehr Westhausen entfacht das Partyfeuer

Die Diskussionen über die Gartenschau sollten aufhören. Das fordert Karl Nitsche, Inhaber des Hotels Helvetia in Lindau. Ein Großteil der Hoteliers sehe das ähnlich.

Ein sehr großer Teil der Lindauer Hotel- und Gastronomiebetriebe freut sich auf die Gartenschau 2021.

