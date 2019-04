Feuerwehr löscht brennende Thuja-Hecke

In Westhausen hat am Mittwochabend eine Tuja-Hecke gebrannt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Westhausen wurde am Mittwochabend von Anwohnern einer Wohnsiedlung in Westhausen über einen Brand alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Teil einer Thuja-Hecke bereits lichterloh. Das Feuer konnte aber rasch unter Kontrolle gebracht werden, ein übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus konnte so verhindert werden.

Die Feuerwehr Westhausen war mit drei Fahrzeugen und 16 Mann vor Ort. Es kam niemand zu Schaden. Die Ursache des Brandes war Unachtsamkeit beim Abflammen von Unkraut.