Ferienspaß trotz Einschränkungen

Trotz der derzeit noch immer schwierigen Situation im Hinblick auf die Corona-Pandemie haben in der Gemeinde Westhausen bereits viele Ferienprogrammpunkte stattgefunden.

In den letzten Wochen freuten sich die Kinder unter anderem über das alljährliche Sommerkino der Gemeinde Westhausen, einen Tag im Wald mit dem Revierförster Stephan Kienzle, verschiedene Bastelprogrammpunkte der örtlichen Vereine, den Onlineprogrammpunkt „Lass uns das Weltall erkunden“, rätselhafte Spaziergänge in der Umgebung und vieles mehr. „Mit dem Ferienprogrammangebot wollten wir den Kindern, die in den vergangenen Monaten auf so viel verzichten mussten, auch in diesem ’etwas anderen’ Sommer zumindest ein Stück weit wieder Normalität zurückgeben“, so Bürgermeister Markus Knoblauch.

Für einen reibungslosen Ablauf wurden alle Anmeldungen erstmals über ein Online-Anmeldesystem abgewickelt und bei allen Aktionen die geltenden Hygieneregeln berücksichtigt.