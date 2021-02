Fahrzeug in Brand geraten

Am Mittwoch um 07.30 Uhr ist die Feuerwehr Westhausen zu einem Pkw-Brand auf die L1029, zwischen der Einmündung zur B290 und Frankenreute, gerufen worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass an einem Wagen, vermutlich am Scheibenhebemotor der Beifahrertür, ein Schwelbrand entstanden war. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 13 Wehrleuten vor Ort waren, entfernte die Türverkleidung und beseitigte somit die Brandursache. Der entstandene Schaden ist nicht bekannt.