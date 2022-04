Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Samstagabend in der Nähe von Lippach von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 20.15 Uhr war sie auf der Kreisstraße von Lippach in Richtung Killingen unterwegs. Aus Unachtsamkeit kam sie über den rechten Straßenrand hinaus und beim Gegenlenken nach links von der Fahrbahn ab. Die junge Fahrerin wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Wagen´entstand ein Sachschaden von 6000 Euro.