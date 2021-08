Entwicklungshilfe nicht immer sinnvoll: Wie man Afrika wirklich helfen könnte

Ein Thema, das mich schon seit meiner Schulzeit beschäftigt: Wie kann es sein, dass ein großer Teil der Bevölkerung in unermesslichem Reichtum und Wohlstand lebt und der Rest häufig nicht weiß, wie er den Tag überleben soll. Dieses Ungleichgewicht finde ich unglaublich und beängstigend. In der Realschule habe ich meine Fachkompetenzprüfung über das Thema „Armut in Afrika, eine Herausforderung für das Christentum?!?“ gehalten.

In der Ausarbeitung, die wir in der Gruppe erstellen mussten, war das zentrale Thema, ob das Christentum – vor allem die Kirche – nicht eine wesentlich größere Verantwortung den Armen gegenüber hat als alle anderen. Eine Gemeinschaft, die Jesus anscheinend nachfolgt, hat meiner Meinung nach die Verantwortung, die Armut zu besiegen – und das Erstaunliche ist, sie könnte es. Dass die Kirche eine der reichsten Organisationen der Welt ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Warum vor allem Afrika dennoch so unglaublich arm ist, ist verwunderlich.

Neue Kolumne: Julys Welt (Foto: Foto/Grafik: privat/fey)

Afrika ist ein Kontinent, der reich an Bodenschätzen und natürlichen Ressourcen ist, aber selbst rohstoffreiche Länder mit erheblichen Einnahmen durch Rohstoffexporte wie Nigeria mit seinem Erdöl oder die Demokratische Republik Kongo unter anderem mit Kupfer, Diamanten und Coltan gehören zu den ärmsten Ländern der Welt. Ihre Regierungsvertreter schöpfen hemmungslos das Volkseinkommen ab. Die Frage, wie der eigentlich vorhandene Reichtum in Ländern wie Angola oder Kongo für Armutsminderung genutzt werden kann, erübrigt sich daher zurzeit. Das ist der Fluch der Ressourcen und die Korruption der Politiker.

Ich habe das Buch „Afrika wird armregiert oder Wie man Afrika wirklich helfen kann“ von Volker Seitz gelesen. Seitz schreibt in diesem Buch: „In den Industriestaaten wird immer der Eindruck erweckt, ohne Entwicklungshilfe würde Afrika untergehen […] Dem verheerenden europäischen Drang, Gutes zu tun, lässt sich bisweilen leider nicht mit Vernunft begegnen […] Wenn die Entwicklungshilfe eingestellt würde, wären die politischen Eliten das erste Opfer, weil ihre Machtstrukturen dadurch gesprengt werden. Die Frage nach einer eigenständigen afrikanischen Lösung wäre dann auf dem Tisch.“

Es käme wohl auf einen Versuch an, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass die Entwicklungshilfe nicht immer Gutes bewirkt. Wenn andere Krankenhäuser, Schulen und Straßen bauen, Kinder impfen lassen, muss es die Regierung nicht mehr tun. Sie kann das Geld stattdessen für Luxusgüter ausgeben. Wenn es andere machen, muss ich es ja nicht tun. Seitz sagt auch, dass die koloniale Vergangenheit nicht mehr als Entschuldigung für das Versagen der Gegenwart herhalten kann.

Natürlich liegen viele Ursachen der Armut in der Vergangenheit, allerdings gäbe es nicht Länder wie Benin, Botswana, Mauritius, Mosambik und Ruanda, die wegen ihrer Bildungs-, Gesundheits- und Wirtschaftspolitik zu den Topreformern zählen, wenn man diese Verbrechen nicht überwinden könnte. Wir sind in unserem Denken gefangen und zu sehr damit beschäftigt, mit unseren guten Absichten etwas zu bewirken, dass unsere Bemühungen mehr oder weniger im Sand verlaufen.

Wir sind von der Idee erfüllt, dass sich die Welt nach unseren Denkmustern und nach unseren Vorstellungen von Demokratie entwickeln wird, doch das muss nicht sein. Wir, vor allem wir als Christen, sind dazu verpflichtet, Afrika zu helfen, aber Probleme wie die Korruptionskultur und Amtsmissbrauch können die Afrikaner nur selbst lösen, wir können sie dabei nur sinnvoll unterstützen. Ein, wie ich finde, wunderschönes Zitat von Laozi besagt: „Gib einem Hungernden einen Fisch und er wird einen Tag lang satt, lehre ihn das Fischen und er wird nie wieder hungern!“