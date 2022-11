Energie sparen: Grüne wollen Freibäder schließen oder unbeheizt lassen

Die Westhausener Grünen haben sich in einem offenen Brief zu Wort gemeldet, in dem sie unter anderem vorschlagen, Bäder zu schließen, um Energie zu sparen.

„Bäder zu schließen, schränkt insbesondere Kinder oder rheumatische Menschen ein. Ist das verhältnismäßig? Wir meinen ja“, heißt es in dem Brief. Und weiter: „Es wäre unserer Meinung nach auch verhältnismäßig, die Freibäder auch für den Sommer 2023 zu schließen, oder zumindest unbeheizt zu lassen. Die zu erwartenden steigenden Temperaturen ermöglichen das Baden weiter. Vielleicht weniger warm, aber doch so wie es an unseren Seen schon immer war und ist. Die daraus eingesparten Kosten bieten die Investition in den Umbau zu einer solare Beheizung und reduziert damit den Gasverbrauch drastisch. Wir entziehen Putin und Anderen die Waffe der Erpressung und werden unabhängiger von Energieimporten“.

Weiter heißt es: „Die Sonne gibt uns im Sommer unglaublich viel Energie. Die Energie der Sonnenstrahlung geht weit über den Bedarf vieler unserer Freibäder hinaus. Die Solare Beheizung ist preiswert, denn sie besteht in erster Linie aus schwarzen Rohren oder Platten. Aufgeständert beschatten sie nicht nur Autos, sondern klug ausgeführt liefern sie auch Wärme für Quartiere/Stadteile oder größerer Bauten. So kommen Energiequellen und Energiesenken zusammen. Der Energieüberschuss aus dem Sommer, beheizt im Winter.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, viele Ideen bewirken zusammen viel. Vertretbarer Verzicht auf Komfort klug umgesetzt wirkt sofort und nachhaltig. Unsere Kinder verschonen wir von weiteren Milliardenschulden. Wir bekämpfen den Klimawandel, der für das Leben von manchem von uns mittlerweile bedrohliche Formen annimmt. Lassen sie uns intensiv und ohne Ideologien überlegen, wie wir Putins Russland und anderen Energiemächten einen Strich durch die Rechnung machen können. Halten wir zusammen!“.