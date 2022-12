Ellwanger Busunternehmen spendet 1000 Euro an die Jagsttalschule Westhausen

Die Weihnachtsspende der Ok.go Mobilitäts-AG ging in diesem Jahr an den Förderverein der Jagsttalschule in Westhausen. Darüber berichtet das Ellwanger Busunternehmen in einer Pressemitteilung. Schulleiter Martin Pfannenstein und der Vorsitzende des Schul-Fördervereins Edwin Hahn haben sich über die Summe von 1000 Euro gefreut, die von Jutta Scheiger, Mitglied des Ok.go-Vorstands und dem Disponenten Franz Kurz am vergangenen Dienstag in Westhausen übergeben wurde. Mit der Spende wolle Omnibus-Unternehmen mit seinen vier Standorten im Ostalbkreis „Danke sagen“ für jahrezehntelange Verbundenheit und angenehme Zusammenarbeit. Voraussichtlich werde die Spende von OK.go in neues Spielgerät im Außenbereich investiert werden, wie es in der Mitteilung weiter heißt.