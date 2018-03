Von einem LKW, der auf der A7 zwischen Aalen / Westhausen und Ellwangen in Richtung Würzburg unterwegs war, hat sich am Montagmorgen eine Eisplatte gelöst. Diese wurde auf die Motorhaube eines Autos, da von einer 31-Jährigen gelenkt wurde, geschleudert. . Ob dadurch an ihrem Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, muss noch abgeklärt werden.