Ein Einbrecher ist am frühen Montagmorgen, gegen 1.30 Uhr, an der Haustür eines Wohnhauses in der Alfred-Delp-Straße in Westhausen gescheitert. Die massive Stahltür hielt diesem Angriff stand, sodass der Einbrecher unverrichteter Dinge flüchtete. Er hinterließ jedoch einen Sachschaden von rund 2000 Euro.