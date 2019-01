„Die Spätlese-Königin“, die beim diesjährigen Kolpingtheater vier Mal gezeigt wird, ist ein Verwirrspiel mit Charakterrollen. Nach der Premiere am Donnerstagabend in der Turn- und Festhalle, wird das Stück am Freitag, Samstag und Sonntag wiederholt.

Norbert Schmitt hält hinter den Kulissen die Fänden in der Hand und glänzte darüber hinaus auf der Bühne in der Hauptrolle des Matthäus. Dieser muss bis zu seinem 50. Geburtstag verheiratet sein, um seinen Anteil am geerbten Weingut zu bekommen. Gelingt ihm das nicht, bekommt alles die Kirche. Ebenso soll es seiner Schwester Apolonia (Corinna Häußler) für ihren Erbanteil ergehen. Die Beiden bilden den roten Faden der Handlung.

Der trinkfeste und listige Kellermeister Anton (Hans Schmid) sorgt für Verwirrungen und bekommt für überzeugende Monologe oftmals Szenenapplaus. Anton schaltet angetrunken eine Kontaktanzeige, um eine Braut für Matthäus zu finden. Es folgen illustre, reifere Damen, die hoffen, in einem Wettbewerb zur Spätlese-Königin gekürt zu werden: Dolores (Angie Ott), Madeline (Anja Littke), Elvira (Birgit Waizmann) und Susi (Daisy Helmle).

Das Gaunerduo Robert (Dieter Kaulfuß) und Harald (Markus Schmid) wird vom Russen-Mafioso Igor (Thomas Erhard) verfolgt und versteckt sich auf dem Weingut. Als dort nacheinander die vier Grazien auftauchen, sehen die beiden Gauner ihre Chance für ein „Superversteck“. Robert wird zu Robertine und Harald zum Showmaster, der die Kürung der Spätlesekönigin moderiert.

Indessen hat Matthäus viele Mal das Bild von seiner geliebten Claudia, auf dem Bücherregal der Wohnstube, angeschaut. Er liebt sie immer, obwohl sie ihn vor 18 Jahren verlassen hat. Luisa (Christiana Legner) tritt daraufhin auf der Suche nach ihrem Vater auf. Kurz darauf folgt ihr eine Journalistin (Isabel Seifert), die angeblich eine Reportage von der Kürung der Spätlese-Königin verfassen will. Als sie ihre Sonnenbrille abnimmt, wird sie von Matthäus als Claudia erkannt und Luisa ist der beiden Tochter. Ähnlich ergeht es Apolonia, die in Robert ihren Bräutigam erkennt, der sie seit zwei Jahren hingehalten hat. Schließlich wird auch die Spätlese-Königin gekürt: Das Krönchen geht an Elvira, die unscheinbarste der vier Grazien.

Als Souffleur wirkt Josef Geiger, der Friseursalon Bärbel Götz sorgt für Frisuren und Maske, der Bühnenbau ist von Josef Schlosser und seinem Team, für Ton und Technik sorgen Xaver Starz und Jürgen Groß, Malerarbeiten haben Ann-Marie Götz und Josef Schlosser ausgeführt. Bühnenassistentin ist Sonja Starz und das Design Diana Friedrich.