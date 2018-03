Ein Blick in die vernetzte Zukunft

Die Zukunft ist vernetzt - und dafür muss die Infrastruktur her. Bastian Ludwig, Breitbandberater bei der Firma Geo Data in Westhausen hat 30 Interessierten einen Einblick in dieses spannende Geschäft gegeben. Die Betriebsführung bei Gao Data im Rahmen unserer Serie „Top Arbeitgebeger“ ist auf ein enormes Echo gestoßen. Kein Wunder: Geo Data ist in der Region und darüber hinaus die Nummer Eins in der Beratun von Kommunen und der Planung von Netzen und baut darüberhinaus als Generalunternehmer Netze und entwickelt Software. Die Teilnehmer durften nicht nur Glasfasern bestaunen, sondern auch das moderne Betriebsgebäude in Westhausen besichtigen. Foto: Hampp