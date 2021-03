EC-Karte gestohlen und Geld abgehoben

Zwischen 16.30 und 17 Uhr hat am Samstagnachmittag ein bislang Unbekannter den Geldbeutel einer 54-Jährigen gestohlen, den diese in ihrer Handtasche aufbewahrt hatte, welche sie an der Schulter hängen hatte. Vermutlich erfolgte der Diebstahl bei der Pfandrückgabe in einem Lebensmitteldiscounter in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße. Am nächsten Tag stellte die Frau fest, dass mit ihrer Geldkarte bereits mehmals Bargeld abgehoben worden waren, wobei ein Gesamtschaden von über 4000 Euro entstand. Hinweise auf den Täter erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240