Durch die Leitplanke gekracht: Autofahrer und Beifahrer flüchten

Eine verletzte Fahrzeuginsassin und ein Sachschaden von mindestens 6000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend ereignet hat. Ein Autofahrer kam gegen 20.25 Uhr auf der Bahnhofstraße in Westhausen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug von der glatten Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke, welche durch den Zusammenprall aus der Verankerung gerissen wurde. Sowohl der Fahrer, als auch drei Beifahrer flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren und eine Jugendliche im Alter von 16 Jahren wurden im Bereich des Bahnhofs angetroffen. Die verletzte 16-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer und Unfallverursacher selbst, konnte nicht angetroffen werden. Augenscheinlich standen alle Fahrzeuginsassen unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, dauern entsprechende Ermittlungen an.